Зінченко увійшов у історію АПЛ. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко увійшов у історію англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний Twitter АПЛ.

Українець став рекордсменом АПЛ. Манчестер Сіті здобував перемоги в усіх 13 матчах, в яких Олександр брав участь.

Зінченко став першим футболістом в історії розіграшу Прем'єр-ліги, якому підкорилося таке досягнення.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history 🍀 pic.twitter.com/8yTzkfaZaV