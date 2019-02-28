Зінченко увійшов у історію АПЛ. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко увійшов у історію англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє офіційний Twitter АПЛ.
Українець став рекордсменом АПЛ. Манчестер Сіті здобував перемоги в усіх 13 матчах, в яких Олександр брав участь.
Зінченко став першим футболістом в історії розіграшу Прем'єр-ліги, якому підкорилося таке досягнення.
Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.— Premier League (@premierleague) 28 лютого 2019 р.
It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history 🍀 pic.twitter.com/8yTzkfaZaV
У поточному сезоні 22-річний гравець зіграв 16 матчів у всіх турнірах за Манчестер Сіті, забив 1 гол та віддав 4 асисти.
Нагадаємо, Зінченко отримав солідну оцінку за матч з Вест Гемом.
Також, Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом
Джерело - Чемпіон.