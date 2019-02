Наставника МЮ визнали найкращим тренером АПЛ. ФОТО

Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі за підсумками січня.

Про це повідомляє офіційний сайт дияволів.

Who else? 🤷‍♂️



Ole has been voted as the @PremierLeague Manager of the Month for January! 👏😄 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/4AcjTp50QM