Наставника МЮ визнали найкращим тренером АПЛ. ФОТО

Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі за підсумками січня.
Про це повідомляє офіційний сайт дияволів.
Who else? 🤷♂️— Manchester United (@ManUtd) 8 лютого 2019 р.
Ole has been voted as the @PremierLeague Manager of the Month for January! 👏😄 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/4AcjTp50QM
Минулого місяця МЮ взяли 10 очок з 12 можливих в чемпіонаті. Вони здолали Ньюкасл (0:2), Тоттенгем (0:1), Брайтон (2:1), лише в матчі проти Бернлі зіграли в нічию (2:2).
Нагадаємо, Сульшер взяв найуспішніший старт в історії Манчестер Юнайтед.
Раніше Сульшер також повторив рекорди Карло Анчелотті і Хосепа Гвардіоли в АПЛ.
Джерело - Чемпіон.