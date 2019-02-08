Наставника МЮ визнали найкращим тренером АПЛ. ФОТО

Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі за підсумками січня.

Про це повідомляє офіційний сайт дияволів.

Минулого місяця МЮ взяли 10 очок з 12 можливих в чемпіонаті. Вони здолали Ньюкасл (0:2), Тоттенгем (0:1), Брайтон (2:1), лише в матчі проти Бернлі зіграли в нічию (2:2).

Нагадаємо, Сульшер взяв найуспішніший старт в історії Манчестер Юнайтед.

Раніше Сульшер також повторив рекорди Карло Анчелотті і Хосепа Гвардіоли в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.