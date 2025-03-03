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Рома – Атлетик: де дивитися матч за участю Довбика в Лізі Європи

Станіслав Лисак — 3 березня 2025, 23:52
Артем Довбик
Артем Довбик
Getty Images

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, прийматиме Атлетик з Більбао в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у четвер, 6 березня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Рома у попередньому раунді плейоф здолала Порту на шляху до 1/8 фіналу. Атлетик своєю чергою посів друге місце на етапі ліги та вийшов до плейоф напряму.

Напередодні гол Довбика приніс "вовкам" перемогу над Комо в Серії А. Атлетик в останньому турі Ла Ліги зазнав поразки від мадридського Атлетико.

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