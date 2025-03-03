Ювентус здолав Верону у 27 турі Серії А

Туринський Ювентус обіграв Верон у межах 27 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

На 73-й хвилині гри французький півзахисник Кефрен Тюрам вивів "стару синьйору" вперед, а на 90-й хвилині Тен Копмайнерс встановив остаточний рахунок зустрічі.

Перемога дозволила Ювентусу набрати 52 бали та піднятися на четверту сходину в турнірній таблиці чемпіонату. Верона з 26 очками перебуває на 14 місці.

Чемпіонат Італії – Серія А

27 тур, 3 березня

Ювентус – Верона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 73 Тюрам, 2:0 – 90 Копмайнерс

Напередодні Рома з голом Артема Довбика обіграла Комо, а Мілан у меншості програв Лаціо.