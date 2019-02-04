З'явилися фото уламків літака на якому летів форвард Кардіффа. ФОТО

Відділ щодо розслідувань авіаційних подій підтвердив інформацію про те, що в неділю зранку було знайдено уламки літака, на якому летів футболіст Кардіффа Еміліано Сала.

Уповноважена особа відділу надали перші коментарі:

"На жаль, на зображеннях, наданих дистанційно керованим підводним човном, всередині уламків видно тіло пасажира. Тепер Відділ роздумує над наступними кроками, консультуючись з сім'ями пілота, пасажира та поліцією".

Також в мережі з'явилися фото уламків літака.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP — AAIB (@aaibgovuk) 4 лютого 2019 р.

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою зник з радарів біля острова Гернсі.

Також, за гроші, які зібрали рідні футболіста, організували приватну пошукову операцію.

Джерело - Чемпіон.