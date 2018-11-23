Максим коваль не пропустив уперше за чотири матчі

Команда Максима Коваля Аль-Фатех здобула перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії над Оходом.

Команда українця ще в першому таймі зробила вагому заявку на перемогу, забивши два голи. У другій половині гри Аль-Фатех забив ще двічі та довів матч до розгрому.

Ця гра стала першою для Максима Коваля без пропущених голів протягом останнього місяця. Востаннє українець не пропускав ще у матчі, який відбувся 19 жовтня.

Чемпіонат Саудівської Аравії

10 тур

Аль-Фатех – Оход 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 24 Єслаті, 2:0 — 26 Педро, 3:0 — 64 пенальті Бангура, 4:0 — 79 пенальті Ченіхі.

Після 10 турів Аль-Фатех набрав 13 очок та посідає 7 місце. Лідирує чинний чемпіон Аль-Хіляль. В активі 25-річного Коваля всі 10 матчів, у яких він пропустив 13 голів.

Нагадаємо, Коваль виступає за Аль-Фатех на правах оренди з Динамо, яка розрахована на один рік. Аравійський клуб має право викупу голкіпера.

Джерело - Чемпіон.