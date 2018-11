Ярмоленко проведе автограф-сесію

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко завтра зустрінеться з вболівальниками лондонців.

Про це повідомляє офіційний сайт коианди.

Лондонський Вест Гем запрошує вболівальників на автограф-сесію Андрія Ярмоленка, яка відбудеться завтра у клубному магазині лондонців.

Come and meet the man himself at the London Stadium Store tomorrow! 🙌 pic.twitter.com/gaz7ydwoqx