Ярмоленко проведе автограф-сесію

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко завтра зустрінеться з вболівальниками лондонців.

Про це повідомляє офіційний сайт коианди.

Лондонський Вест Гем запрошує вболівальників на автограф-сесію Андрія Ярмоленка, яка відбудеться завтра у клубному магазині лондонців.

Come and meet the man himself at the London Stadium Store tomorrow! 🙌 pic.twitter.com/gaz7ydwoqx — West Ham United (@WestHamUtd) 17 листопада 2018 р.

Нагадаємо, наразі Андрій Ярмоленко відновлюється від важкої травми, яку він отримав у грі проти Тоттенгема 20 жовтня. В нинішньому сезоні українець зіграв 9 матчів, в яких забив 2 голи.

Тим часом Ярмоленко вчить гравців Вест Гема співати гімн України.

Також, Ярмоленко підгодовує футболістів Вест Гема салом.

Джерело - Чемпіон.