Ярмоленко підгодовує гравців Вест Гема салом

Півзахисник збірної України та лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко відповів на питання фанатів, які йому зачитував партнер у збірній України Олександр Зінченко. Одне з питань стосувалося українського сала.

Його слова наводить сайт Федерації футболу України.

"Коли я жив в Німеччині, я просив батьків, щоб вони привозили мені туди сало, і в Англію теж. Я люблю цей продукт. Чи почастував я когось ним з гравців Вест Гема? Своїм домашнім — ні, це ж батьки мені передали (сміється). Але якось я зводив Марка Нобла у Лондоні в баньку і там його пригостив салом. Йому не дуже сподобалося. Це ж таке блюдо, воно не для всіх, а для української душі", — каже Ярмоленко.