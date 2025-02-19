У нього ще є порох у порохівницях: Дерев'янченко – про подальші перспективи Ломаченка

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 KO) висловився про перспективи чемпіона IBF у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 KO), висловивши думку, що тому рано завершувати кар'єру.

Про це він сказав у інтерв'ю Sport-express.ua.

"По тому, що я бачив в останніх боях, мені здається, що ще є порох у порохівницях. Він себе нормально показав. Тут питання в тому, хоче він чи ні (продовжувати), як і будь-який боксер. Чи сумує він за цим? Чи бажає побитися? Чи хоче на тренування? Якщо так, то, значить, морально готовий.

Мені також, як глядачу, було б дуже цікаво побачити його бій проти Джервонти Девіса, який, начебто, намічався. "Танк" зараз популярний та сильний. Тут ми б вже точно дізналися, чи готовий Ломаченко продовжувати на такому рівні", – сказав Дерев'янченко.