У нього ще є порох у порохівницях: Дерев'янченко – про подальші перспективи Ломаченка
Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 KO) висловився про перспективи чемпіона IBF у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 KO), висловивши думку, що тому рано завершувати кар'єру.
Про це він сказав у інтерв'ю Sport-express.ua.
"По тому, що я бачив в останніх боях, мені здається, що ще є порох у порохівницях. Він себе нормально показав. Тут питання в тому, хоче він чи ні (продовжувати), як і будь-який боксер. Чи сумує він за цим? Чи бажає побитися? Чи хоче на тренування? Якщо так, то, значить, морально готовий.
Мені також, як глядачу, було б дуже цікаво побачити його бій проти Джервонти Девіса, який, начебто, намічався. "Танк" зараз популярний та сильний. Тут ми б вже точно дізналися, чи готовий Ломаченко продовжувати на такому рівні", – сказав Дерев'янченко.
Нагадаємо, 18 лютого Ломаченко святкував свій 37-й день народження. Напередодні Чемпіон спрогнозував, що чекає на уродженця Білгород-Дністровського в житті поза рингом.
Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.