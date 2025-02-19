Динамо намагалося придбати французького півзахисника Славії
Карл Фабіен
Le Berry Républicain
Київське Динамо робило пропозицію щодо 24-річного півзахисника Славії та збірної Мартініки Карла Фаб'єна.
Про це повідомляє Sportal.bg.
За інформацією джерела, також гравця намагалися підписати неназвані російські клуби, а найближче до трансферу француза знаходиться болгарський Левськи.
Зазначається, що футболіст хоче знаходитися ближче до своєї дитини, яка живе у Франції і не хоче ризикувати заради своєї сім'ї, переїжджаючи до України чи Росії. Водночас шанси на його перехід у Левськи становлять 50 на 50, але угода поки не досягнута.
Раніше повідомлялося, що колишній форвард київського Динамо Ілля Шкурін невдовзі стане гравцем варшавської Легії.