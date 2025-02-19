Бєлова: Мене не тішить, що Підручний не стартує

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова поділилася очікуваннями від індивідуальної гонки на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

ЇЇ цитує Суспільне.

"Неофіційне тренування продемонструвало, що Артем Тищенко і Денис Насико можуть стріляти "нулі", готовність оцінюю добре. Сподіваюся, в індивідуальній гонці теж хлопці покажуть, на що вони здатні.

Мене не тішить, що наш найкращий спортсмен, Дмитро Підручний, не стартує, але є можливість для Дениса. Спортсмен функціонально добре готовий. Дай Боже, аби витримав свій психологічний стан на стрільбі, і може демонструвати хороший результат", – заявила Бєлова.