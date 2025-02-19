Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Бєлова: Мене не тішить, що Підручний не стартує

Олег Дідух — 19 лютого 2025, 13:57
Бєлова: Мене не тішить, що Підручний не стартує
Надія Бєлова
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова поділилася очікуваннями від індивідуальної гонки на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

ЇЇ цитує Суспільне.

"Неофіційне тренування продемонструвало, що Артем Тищенко і Денис Насико можуть стріляти "нулі", готовність оцінюю добре. Сподіваюся, в індивідуальній гонці теж хлопці покажуть, на що вони здатні.

Мене не тішить, що наш найкращий спортсмен, Дмитро Підручний, не стартує, але є можливість для Дениса. Спортсмен функціонально добре готовий. Дай Боже, аби витримав свій психологічний стан на стрільбі, і може демонструвати хороший результат", – заявила Бєлова.

Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 19 лютого. Початок – о 16:05 за київським часом. Вчора у жіночій індивідуальній гонці п’ятою стала Юлія Джима.

Денис Насико Артем Тищенко збірна України з біатлону Надія Бєлова Чемпіонат світу з біатлону-2025

Надія Бєлова

Бєлова: Першу половину чемпіонату світу оцінюю добре
Надія Бєлова: Вже тримаю в голові план на Олімпійські ігри 2026
Тренерка чоловічої збірної України: Перед Рупольдингом замін не буде
Тренерка збірної України дала коментар російською перед чоловічою гонкою на Кубку світу
Тренерка збірної України натякнула на зміни у складі перед третім етапом Кубку світу

Останні новини