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Зіркам НБА подобається ідея проведення матчу між командами США та Решти світу

Олексій Погорелов — 19 лютого 2025, 14:02
Віктор Вембаньяма, гравець Сан-Антоніо Сперс
Віктор Вембаньяма
Getty Images

Одразу кілька зіркових гравців НБА висловили своє захоплення від можливості взяти участь у матчі, в якому команда США зіграє проти команди Решти світу.

Про це повідомляє ESPN.

Ця ідея дуже сподобалася молодій сенсації з Сан-Антоніо Віктору Вембаньямі, який бачить в цьому протистоянні більше сенсу, ніж в нинішньому оновленому форматі Матчу всіх зірок.

"Я б із задоволенням взяв у цьому участь. Я вважаю, що це більш цілеспрямовано. У цьому більше гордості. Більше ставок", – сказав 21-річний француз.

Ще більше ентузіазму йшло від Янніса Адетокумбо, який також хоче зіграти в такому матчі.

"О, я б залюбки зіграв. Я думаю, що це був би найцікавіший і найзахоплюючий формат. Я б із задоволенням. Безумовно, я пишався б цим. Я завжди змагаюся, але я думаю, що це додасть мені трохи більше додаткової мотивації, щоб змагатися", – додав "Грік Фрік".

Навіть оновлення формату проведення Матчу всіх зірок у вигляді мінітурніру чотирьох команд не дуже допомогло НБА повернути змагальну складову цієї події.

Тому ліга думає, як можна покращити МВЗ. Вчора стало відомо, що НБА розглядає три опції.

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