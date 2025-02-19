Мінус конфлікт? Ферстаппен та Расселл не мають наміру продовжувати свою ворожнечу

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен запевнив, що він не збирається продовжувати суперечки з Джорджем Расселлом з команди Мерседес, які розпочалися наприкінці минулого сезону.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить The Athletic.

Проблема між гонщиками виникла на етапі в Катарі, де британець жалівся стюардам на нідерландця, якого в підсумку позбавили поулу.

Після цього інциденту Ферстаппен заявив, що втратив усю повагу до Расселла, а Джордж згодом відповів йому тим самим.

Цікаво, що перед вчорашнім шоу Формули-1, де були показані лівреї всіх команд, Расселл сказав, що він не збирається говорити з Ферстаппеном, щоб все прояснити. Він додав, що у нього немає жодних побоювань щодо Макса, його стилю пілотуванняя чи чогось іншого – Джордж хоче зосередитися на собі.

На запитання, як він ставиться до коментарів британця, Ферстаппен відповів: "Я не маю наміру продовжувати з'ясовувати стосунки в лютому. Я все ще насолоджуюся часом, проведеним поза Формулою-1, і просто готуюся до сезону. Мені, чесно кажучи, нічого сказати на цю тему. Я вважаю за краще зосередитися на собі. Це єдине, що я можу контролювати, і це те, що я завжди буду робити. Коли я далеко, я не думаю про своїх суперників абощо. Я просто живу своїм життям. Це єдине, що я можу сказати по-справжньому".

Він додав, що його не хвилює, що про нього багато думають, бо він просто зосереджується на своєму житті та виступах.

Нагадаємо, що залишилося менше місяця до старту нового сезону Формули-1. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх етапів "королеви автоспорту" кампанії 2025 року.