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Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня з права

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 15:05
Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня з права
Олександр Усик
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Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня з права.

Про це стало відомо з реєстру Національного агества із забезпечення якості освіти.

Тема дисертації – Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Боксер захищатиме свою роботу у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Зазначимо, що серед разової вченої ради, яка прийматиме дисертацію в Усика є ректор Дніпровського державного університету Олександр Моргунов.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF.

Раніше боксер назвав країну, в якій йому найбільше подобається виступати.

Бокс Олександр Усик

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