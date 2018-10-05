Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на гру з Брайтоном

Український легіонер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на гру з Брайтоном.
Про це повідомляє клубна прес-служба на власній сторінці у Twitter.
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We're unchanged. COME ON YOU IRONS! ⚒#BHAWHU pic.twitter.com/3AGuAlwfr1— West Ham United (@WestHamUtd) 5 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Ярмоленко вийшов у старті на матч проти Манчестер Юнайтед та відзначився голом, який записали на рахунок захисника манкуніанців.
Де дивитися матч Брайтон — Вест Гем читайте за посиланням
Джерело - Чемпіон.