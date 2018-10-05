Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на гру з Брайтоном

Український легіонер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на гру з Брайтоном.

Про це повідомляє клубна прес-служба на власній сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, Ярмоленко вийшов у старті на матч проти Манчестер Юнайтед та відзначився голом, який записали на рахунок захисника манкуніанців.

Де дивитися матч Брайтон — Вест Гем читайте за посиланням

Джерело - Чемпіон.