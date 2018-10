Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на гру з Брайтоном

Український легіонер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на гру з Брайтоном.

Про це повідомляє клубна прес-служба на власній сторінці у Twitter.

We're unchanged. COME ON YOU IRONS! ⚒#BHAWHU pic.twitter.com/3AGuAlwfr1