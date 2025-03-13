Світоліна зіграє чвертьфінал з росіянкою в Індіан-Веллсі: відомий час
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна 13 березня проведе чвертьфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.
30-річна українка зустрінеться з 11 ракеткою світу Міррою Андрєєвою з Росії. Раніше суперниці не зустрічалися.
Розклад матчу за участю Еліни Світоліної
BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал одиночного розряду, 13 березня
22:00*. Еліна Світоліна (23, Україна) – Мірра Андрєєва (11, -), корт Stadium 2, 2-м запуском, після матчу Грікспор – Руне.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо, одеситка в 1/8 фіналу зуміла здолати американку Джессіку Пегулу, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA. У другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).