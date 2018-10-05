Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Нагадаємо: На 45-му році життя помер екс-гравець збірної України

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Нагадаємо, що напередодні в Лізі чемпіонів було забито фантастичний гол.

Також стало відомо де дивитися матч АПЛ Брайтон - Вест Гем

Джерело - champion.com.ua.