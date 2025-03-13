Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
За підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
Окрім того, ми дізналися усі пари 1/4 фіналу, адже за оновленим регламентом ЛЧ повна сітка турніру була складена під час жеребкування першої стадії плейоф.
Астон Вілла знову впевнено переграла Брюгге (3:0) та у наступному раунді зустрінеться із французьким ПСЖ, який напередодні у серії пенальті здолав Ліверпуль.
Лондонський Арсенал з шедевральним голом українця Олександра Зінченка розписав мирову із ПСВ (2:2) та у чвертьфіналі зіграє проти мадридського Реала, який у дербі переграв Атлетико.
Боруссія з камбеком на виїзді здолала Лілль (2:1) та в 1/4 фіналу зустрінеться із Барселоною, яка доволі впевнено переграла Бенфіку (3:1) Анатолія Трубіна.
Ще одну пару напередодні сформувала мюнхенська Баварія та міланський Інтер, які пройшли Баєр (2:0) та Феєнорд (2:1) відповідно.
Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Арсенал – Реал Мадрид
- ПСЖ – Астон Вілла
- Барселона – Боруссія Дортмунд
- Баварія – Інтер
Перші ігри відбудуться 8 квітня, матчі-відповіді через тиждень – 15 квітня.