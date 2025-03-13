Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

За підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Окрім того, ми дізналися усі пари 1/4 фіналу, адже за оновленим регламентом ЛЧ повна сітка турніру була складена під час жеребкування першої стадії плейоф.

Астон Вілла знову впевнено переграла Брюгге (3:0) та у наступному раунді зустрінеться із французьким ПСЖ, який напередодні у серії пенальті здолав Ліверпуль.

Лондонський Арсенал з шедевральним голом українця Олександра Зінченка розписав мирову із ПСВ (2:2) та у чвертьфіналі зіграє проти мадридського Реала, який у дербі переграв Атлетико.

Боруссія з камбеком на виїзді здолала Лілль (2:1) та в 1/4 фіналу зустрінеться із Барселоною, яка доволі впевнено переграла Бенфіку (3:1) Анатолія Трубіна.

Ще одну пару напередодні сформувала мюнхенська Баварія та міланський Інтер, які пройшли Баєр (2:0) та Феєнорд (2:1) відповідно.

Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Арсенал – Реал Мадрид

ПСЖ – Астон Вілла

Барселона – Боруссія Дортмунд

Баварія – Інтер

Перші ігри відбудуться 8 квітня, матчі-відповіді через тиждень – 15 квітня.