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Зінченко: З нетерпінням чекаємо матчів із Реалом

Олександр Булава — 13 березня 2025, 10:48
Зінченко: З нетерпінням чекаємо матчів із Реалом
Олександр Зінченко
Getty Images

Український футболіст Олександр Зінченко оцінив наступного суперника "канонірів" у Лізі чемпіонів, яким став мадридський Реал.

Цитує українця пресслужба клубу.

"Реал Мадрид є одним із найбільших клубів у світі, вони вигравали цей турнір 15 разів, і у них багато гравців світового рівня та досвіду. Але нам просто потрібно показати свою найкращу гру, і ми всі з нетерпінням чекаємо цих ігор", – розповів футболіст.

Також Зінченко пригадав протистояння з Реалом, коли він був гравцем Манчестер Сіті у 2022 році. Тоді іспанська команда здобула підсумкову перемогу з рахунком 6:5 завдяки двом пізнім голам.

"Не нагадуй мені, будь ласка, це такий болючий спогад! Але це дивовижний досвід. Особливо для мене, в такому віці грати на цьому етапі і мати цей досвід. Я дуже вдячний за це. Єдине, що я можу сказати, ви не можете розслаблятися, поки це не буде зроблено", – розповів Зінченко.

Нагадаємо, українець вийшов на поле в стартовому складі матчу 1/8 фіналу проти ПСВ і відкрив рахунок на 6 хвилині гри. Зінченко за свій виступ отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди.

З усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

Олександр Зінченко Реал Мадрид Арсенал Лондон

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