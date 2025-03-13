Визначилися усі пари чвертьфіналісток на турнірі в Індіан-Веллсі
Визначилися останні чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Белінда Бенчич (58, Швейцарія), Медісон Кіз (5, США), Аріна Сабалєнка (1, -) та Людмила Самсонова (25, -).
Бенчич у трисетовому поєдинку обіграла третю ракетку світу, минулорічну півфіналістку змагань, американку Коко Гофф – 3:6, 6:3, 6:4. Бенчич вперше після народження дитини у квітні 2024-го дійшла до чвертьфіналу "тисячника".
У чвертьфіналі Белінда зустрінеться з іншою американкою Медісон Кіз. Та уже в традиційному для себе стилі поточного сезону провела три сети проти хорватки Донни Векич (22). У підсумку Кіз здобула перемогу з рахунком 4:6, 7:6(7), 6:3.
Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка у матчі четвертого кола не мала жодних проблем із британкою Сонай Картал (83) – 6:1, 6:2.
Суперницею Сабалєнки по чвертьфіналу стала ще одна "нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (25), яка впевнено перемогла шосту ракетку світу Жасмін Паоліні з рахунком 6:0, 6:4.
Таким чином, стали відомі усі чвертьфіналістки турніру в Індіан-Веллсі.
Чвертьфінальні пари:
- Еліна Світоліна (Україна) - Мірра Андрєєва (-)
- Іга Швьонтек (Польща) - Чжен Ціньвень (Китай)
- Белінда Бенчич (Швейцарія) - Медісон Кіз (США)
- Аріна Сабалєнка (-) - Людмила Самсонова (-)
Нагадаємо, що визначився точний час чвертьфінальної зустрічі між Еліною Світоліною та Міррою Андрєєвою.