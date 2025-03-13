Визначилися усі пари чвертьфіналісток на турнірі в Індіан-Веллсі

Визначилися останні чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Белінда Бенчич (58, Швейцарія), Медісон Кіз (5, США), Аріна Сабалєнка (1, -) та Людмила Самсонова (25, -).

Бенчич у трисетовому поєдинку обіграла третю ракетку світу, минулорічну півфіналістку змагань, американку Коко Гофф – 3:6, 6:3, 6:4. Бенчич вперше після народження дитини у квітні 2024-го дійшла до чвертьфіналу "тисячника".

У чвертьфіналі Белінда зустрінеться з іншою американкою Медісон Кіз. Та уже в традиційному для себе стилі поточного сезону провела три сети проти хорватки Донни Векич (22). У підсумку Кіз здобула перемогу з рахунком 4:6, 7:6(7), 6:3.

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка у матчі четвертого кола не мала жодних проблем із британкою Сонай Картал (83) – 6:1, 6:2.

Суперницею Сабалєнки по чвертьфіналу стала ще одна "нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (25), яка впевнено перемогла шосту ракетку світу Жасмін Паоліні з рахунком 6:0, 6:4.

Таким чином, стали відомі усі чвертьфіналістки турніру в Індіан-Веллсі.

Чвертьфінальні пари:

Еліна Світоліна (Україна) - Мірра Андрєєва (-)

Іга Швьонтек (Польща) - Чжен Ціньвень (Китай)

Белінда Бенчич (Швейцарія) - Медісон Кіз (США)

Аріна Сабалєнка (-) - Людмила Самсонова (-)

Нагадаємо, що визначився точний час чвертьфінальної зустрічі між Еліною Світоліною та Міррою Андрєєвою.