Перед матчем Кубка африканських націй загинув вболівальник

У тисняві перед грою відбору Кубка африканських націй між Мадагаскаром та Сенегалом загинула людина.

Про це повідомляє BBC.

Тиснява виникла перед початком матчу в Антананаріву на вході до стадіону. Попри те, що один вболівальник загинув, а ще 37 були травмовані, організатори вирішили не переносити гру.

Матч між Мадагаскаром та Сенегалом завершилася внічию 2:2.

Фінальна частина КАН відбудеться у Камеруні влітку 2019 року.

Нагадаємо, збірна Сенегалу на ЧС-2018 стала першою у історії командою, яка вилетіла за правилом фейр-плей.

Крім цього, на ЧС-2018 Сенегал завдав поразки збірній Польщі.

Джерело - BBC.