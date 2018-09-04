Екс-гравець Динамо розповів про заборгованість у столичному клубі

Колишній нападник Динамо, а нині гравець Десни Дмитро Хльобас розповів чому покинув київський клуб цього літа.

"У Динамо мені спочатку відводилася роль запасного, другим або навіть третім форвардом в команді. Я ж хочу бути основним і грати більш важливу роль в клубі", — сказав Дмитро.

Сам футболіст зауважив, що його без проблем відпустили, але за нагоди він готовий повернутися у столичний гранд. Крім того нападник повідомив про заборгованість киян перед ним.

"Динамо ще винне мені дві зарплати. Я впевнений, що їх мені віддадуть. Динамо - порядний клуб в цьому плані", — заявив Хльобас.

Нагадаємо, влітку Хльобас перейшов у Десну.

Джерело - isport.