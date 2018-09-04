Барселона підтримала Мессі, після оголошення номінантів на премію найкращому гравцеві від ФІФА

Для Барселони Мессі залишається найкращим футболістом у світі.
Про це клуб повідомив у своєму Twitter.
У понеділок стали відомі претенденти на звання найкращого гравця за версією ФІФА, традиційний фаворит таких премій Ліонель Мессі з Барселони в шорт-лист номінантів не ввійшов.
Але клуб підтримав свого лідера.
Для фанатів Барси немає сумнівів - він найкращий,- підписали фото аргентинця на офіційній сторінці Барселони в соцмережі.
No doubt for Barça Fans.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 вересня 2018 р.
He is the best.
Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE
Джерело - FC Barcelona.