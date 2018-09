Барселона підтримала Мессі, після оголошення номінантів на премію найкращому гравцеві від ФІФА

Для Барселони Мессі залишається найкращим футболістом у світі.

Про це клуб повідомив у своєму Twitter.

У понеділок стали відомі претенденти на звання найкращого гравця за версією ФІФА, традиційний фаворит таких премій Ліонель Мессі з Барселони в шорт-лист номінантів не ввійшов.

Але клуб підтримав свого лідера.

Для фанатів Барси немає сумнівів - він найкращий,- підписали фото аргентинця на офіційній сторінці Барселони в соцмережі.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE