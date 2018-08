Манчестер Юнайтед представив нову виїзну форму дивного кольору

Манчестер Юнайтед носитиме рожеві футболки в нинішньому сезоні. "Червоні дияволи" офіційно анонсували нову виїзну форму.

Про це повідомив сам клуб на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією Sky Sports, МЮ вирішив оформити футболки в такому кольорі на честь газети The Football Pink. Видання було створене іншою газетою Manchester Evening News і виходило щосуботи до 2007 року.

Introducing our 18/19 @adidasfootball away shirt. On sale 13.09.18 from adidas and club stores. pic.twitter.com/ZFJ03Eiuvp