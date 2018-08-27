Тоттенгем громить МЮ на Олд Траффорд

В останньому матчі 3-го туру АПЛ, лондонський Тоттенгем розгромив Манчестер Юнайтед, на виїзді.

Перший тайм краще виглядав МЮ, вони створювали більше моментів і здавалося, що вони от-от заб'ють.

Вже на початку другого тайму "шпори" забили 2 голи за 2 хвилини.

Манчестер пішов в атаку і пропустив третій.

Тепер Тоттенгем посідає 2-е місце в таблиці, у Челсі, Вотфорда та Ліверпуля однакова кількість очок з лондонським клубом.

Манчестер опускається на 13-е місце і судячи з усього цей сезон стане останнім для Моурінью в якості тренера МЮ.

Чемпіонат Англії, АПЛ

3-ій тур

27-е серпня

Манчестер Юнайтед - Тоттенгем 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 - 50 Кейн, 0:2 - 52 Моура, 0:3 - 85 Моура

Джерело - champion.com.ua.