Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем

Хорватському футболісту Івану Стріничу, у якого лікарі виявили проблеми з серцем, поставлений діагноз - первинна гіпертрофія серцевого м’яза,

Про це інформує Експрес.

Лікарі Мілана, де тепер виступає футболіст, заборонили йому будь-які навантаження. Найближчі три — чотири місяці Стріничу заборонено навіть думати про футбол. Йому потрібен цілковитий спокій, аби медики могли точно діагностувати наскільки важка патологія серцевої гіпертрофії.

Ситуацію прокоментував екс-тренер Стрінича Мирон Маркевич.

"За той період, який він був у нас у Дніпрі, жодних проблем зі здоров’ям в Івана не було. Він двічі на рік проходив поглиблений медогляд, лікарі не повідомляли про жодні патології. Стрінич витримував усі навантаження як у тренувальному процесі, так й ігрові. Думаю, що це набута вада серця. Після нас він ще грав у Наполі, у Сампдорії, тепер — у Мілані, І найголовніше, на чемпіонаті світу Стрінич грав у кожному матчі, дійшов до фіналу. Можливо, саме там він отримав навантаження, які вплинули на його здоров’я. Бо під час відпустки відіграти весь чемпіонат світу - дійсно непросто", зазначив Мирон Богданович.

"Зрештою, медична служба Мілана працює на найвищому рівні. І якщо вона не помітила цієї вади, давши добро на підписання контракту, то, ймовірно, це сталося на чемпіонаті світу. Хай там як, але Стрінича я знаю, як дуже хорошого хлопця і чудового футболіста. Бажаю йому перебороти хворобу й продовжити кар’єру, - наводить слова Маркевича Expres.ua.