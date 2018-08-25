Мій профіль

Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam

Вчора 22:45 1009
Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО
Вчора 13:55 4695
Ліга Європи: результати матчів плей-оф
Вчора 12:53 1970
Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО
Вчора 11:27 1177
Українка вийшла у фінал кваліфікації US Open
Вчора 08:27 1868
Як Зоря вдесятьох билася проти Лейпцига. ВІДЕО
Вчора 08:04 2465
Мужики в меншості втримують нічию
23.08.2018 23:21 1179 1
Блоги
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою Phillip Hess
Сьогодні 12:30 1861
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 12:00 2392
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1217
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:17 Футбол ПСЖ - Анже. Інші матчі Ліги 1: відео онлайн-трансляція 0
17:02 Футбол Вулвергемптон розписав мирову з Манчестер Сіті. Інші матчі 3 туру АПЛ 86
16:42 Футбол Олександрія - Ворскла: стартові склади команд 162
16:30 Футбол Вольфсбург - Шальке. Інші матчі першого туру Бундесліги: відео онлайн-трансляція 116
16:20 Футбол Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга 701
15:51 Футбол Тренер колишнього чемпіона світу заявив, що Ломаченко хоче битися у Великобританії 254
15:30 Футбол Зінченко посварився з Агуеро через П'ятова 1207
15:07 Футбол Екс-хавбек збірної Франції Діарра завершив кар'єру 158
14:50 Футбол Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем 706
14:37 Важка атлетика На Азіатських іграх пав найстаріший світовий рекорд у важкій атлетиці 422
14:11 Футбол Буено розповів про обставини переходу в Динамо 433
13:53 Футбол Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті 268
13:27 Футбол Ти міняєш команди частіше, ніж труси - уболівальники Наполі проти Ігуаїна 339
13:08 Футбол Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі - на наступний день вб'ю його 372
12:58 Баскетбол Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер 352
12:51 Футбол П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря 1905
12:30 Бокс В США боксер покинув ринг відразу після початку бою 1861
12:20 Бокс Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів 231
12:00 Футбол Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО 2392
11:48 Теніс Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць на старті US Open 433
11:41 Футбол Бразилець ззовні, а українець всередині: як Матеус Україну вітав. ФОТО 776
11:26 Теніс Світоліна отримала подарунок від російської тенісистки 1247
10:48 Футбол Каріус перейшов до Бешикташа 597
10:38 Баскетбол Захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі 561
10:27 Футбол Бекхему загрожує великий штраф та позбавлення водійських прав 498

Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем

Сьогодні 14:50 706 0
Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем
Іван Стрінич

Хорватському футболісту Івану Стріничу, у якого лікарі виявили проблеми з серцем, поставлений діагноз - первинна гіпертрофія серцевого м’яза,

Про це інформує Експрес.

Лікарі Мілана, де тепер виступає футболіст, заборонили йому будь-які навантаження. Найближчі три — чотири місяці Стріничу заборонено навіть думати про футбол. Йому потрібен цілковитий спокій, аби медики могли точно діагностувати наскільки важка патологія серцевої гіпертрофії.

Ситуацію прокоментував екс-тренер Стрінича Мирон Маркевич.

"За той період, який він був у нас у Дніпрі, жодних проблем зі здоров’ям в Івана не було. Він двічі на рік проходив поглиблений медогляд, лікарі не повідомляли про жодні патології. Стрінич витримував усі навантаження як у тренувальному процесі, так й ігрові. Думаю, що це набута вада серця. Після нас він ще грав у Наполі, у Сампдорії, тепер — у Мілані, І найголовніше, на чемпіонаті світу Стрінич грав у кожному матчі, дійшов до фіналу. Можливо, саме там він отримав навантаження, які вплинули на його здоров’я. Бо під час відпустки відіграти весь чемпіонат світу - дійсно непросто",  зазначив Мирон Богданович.

"Зрештою, медична служба Мілана працює на найвищому рівні. І якщо вона не помітила цієї вади, давши добро на підписання контракту, то, ймовірно, це сталося на чемпіонаті світу. Хай там як, але Стрінича я знаю, як дуже хорошого хлопця і чудового футболіста. Бажаю йому перебороти хворобу й продовжити кар’єру, - наводить слова Маркевича Expres.ua.

Нагадуємо, що Маркевич згоден очолити Металіст, якщо повернеться Ярославський.

Раніше повідомлялося, що Маркевич дав свій прогноз на українське Класико.

Джерело - Expres.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()