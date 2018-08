Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 3-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Про це повідомляється на Twitter Манчестер Сіті.

Here it is!



Your @HaysWorldwide #wolvesvcity line-up!



CITY XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sterling, Bernardo, Aguero



SUBS | Muric, Stones, Delph, Sane, Mahrez, Otamendi, Jesus pic.twitter.com/YvWEGBDxKq