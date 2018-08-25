Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 3-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Про це повідомляється на Twitter Манчестер Сіті.

Матч розпочнеться о 14.30.

21-річний українець в цьому сезоні ще жодного разу не потрапляв в заявку "городян" - він пропустив два стартові туру АПЛ і матч за Суперкубок Англії проти "Челсі" (2:0).

Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавляться Бетіс, Леганес, Жирона і Селтік.

Нагадуємо, що Зінченко влаштував бійку під час тренування.

Раніше Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченком.

Джерело - Twitter Манчестер Сіті.