Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 3-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.
Про це повідомляється на Twitter Манчестер Сіті.
Here it is!— Manchester City (@ManCity) 25 августа 2018 г.
Your @HaysWorldwide #wolvesvcity line-up!
CITY XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sterling, Bernardo, Aguero
SUBS | Muric, Stones, Delph, Sane, Mahrez, Otamendi, Jesus pic.twitter.com/YvWEGBDxKq
Матч розпочнеться о 14.30.
21-річний українець в цьому сезоні ще жодного разу не потрапляв в заявку "городян" - він пропустив два стартові туру АПЛ і матч за Суперкубок Англії проти "Челсі" (2:0).
Раніше повідомлялося, що хавбеком цікавляться Бетіс, Леганес, Жирона і Селтік.
Нагадуємо, що Зінченко влаштував бійку під час тренування.
Раніше Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченком.
Джерело - Twitter Манчестер Сіті.