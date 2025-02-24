Даллас видалив скандальне відео, в якому "зацензурили" Дончича

Кілька днім назад Даллас Маверікс опублікувале хайп-відео, за яке франшиза вкотре цього місяца була розкритикована. Справа в тому, що фанати побачили у цьому відео щось неприйнятне для них. Вони подумали, що Даллас зацензурив Луку Дончича, що викликало їхній гнів.

Про це повідомляє BasketNews.

У цьому відео був використаний трек американського репера Дорвіна Демаркуса Дорроу, він же Dorrough, який є уродженцем Далласа.

І у той час, як Мавс видалили це відео, репер вибачився перед вболівальниками за участь у цьому.

"Як вболівальник Маверікс і людина, яка пишається грою в баскетбол, я б ніколи не став частиною чогось, що має на меті видалити, цензурувати або зневажити Луку Дончіча. Лука є і завжди буде частиною історії Маверікс. Я не маю нічого, окрім поваги до нього і всього, що він зробив для цієї франшизи. Відео було створено моєю командою з наміром надихнути і об'єднати фанатів Маверікс, і ніколи не було жодного наміру стерти внесок будь-якого гравця у розвиток франшизи", – заявив Дорроу.

The Dallas Mavericks edited Luka out of their hype video 😬pic.twitter.com/KfM2bswAMb — SportsMillions (@Sports_Millions) February 22, 2025

Цікаво, що припущення фанатів виявилося невірним. У цьому відео не було Дончича. Даллас прибрав з відеоряду Максі Клебера, який разом із Лукою опинився у Лейкерс, та Квентіна Граймса, якого обміняли у Філадельфію.

Нагадаємо, що минулої ночі Даллас Маверікс стали частиною урочистої події – Голден Стейт Ворріорз провели церемонію виведення з обігу ігрового номера Андре Ігудали.