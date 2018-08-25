Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО

Олександр Зінченко влаштував бійку проти свого партнера Фабіана Делфа.

Twitter Манчестер Сіті оформив відео у стилі популярної гри Mortal Kombat.

Футболісти продемонстрували чимало крутих прийомів, але влучити у суперника нікому не вдалося.

Джерело - Champion.com.ua.

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