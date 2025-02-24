Зрадник-шахіст Карякін потрапив під санкції ЄС

Європейський союз ввів санкції проти шахіста Сергій Карякіна та гімнаста Нікіти Нагорного.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

"Раніше Карякін був відсторонений через свої заяви на підтримку війни Росії проти України, відвідував окуповані території та збирав військові вантажі для ЗС РФ", – йдеться в описі особи Євросоюзом.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське.

У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна на пів року через його активну провоєнну позицію, проте не продовжила санкції.

Гімнаст Нікіта Нагорний підозрюється у причетності до викрадання українських дітей на окупованих територіях та їх переселені до Росії. У 2022 році спортсмен пропонував передавати дітей російським військовим.

Окрім двох спортсменів, до нового санкційного списку увійшло 48 фізичних облич, серед яких комік Михаіл Галустян та ексдепутат Верховної Ради України Андрій Деркач.

Раніше Карякін потрапив під санкції РНБО України.