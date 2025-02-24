Облак не зіграє в першому матчі Атлетико та Барселони в півфіналі Кубку Іспанії

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне повідомив, що Ян Облак пропустить перший матч протистояння з Барселоною в межах півфіналу Кубку Іспанії сезону-2024/25.

Слова 54-річного аргентинця наводить Atletico Universe.

Під час передматчевої пресконференції Сімеоне оголосив, що місце у воротах "кольчонерос" посяде орендований у Аталанти Хуан Муссо.

"Хуан абсолютно точно буде завтра у воротах в старті проти Барселони", – сказав Сімеоне.

Для 30-річного аргентинця це буде всього сьома гра цього сезону. У попередніх шести він пропустив один гол та п'ять разів відстояв на "нуль".

Варто зазначити, що Муссо зіграв у всіх матчах "матрацників" в межах Кубку Іспанії, тому рішення Сімеоне залишити Облака у запасі є послідовним.

Півфінальна гра національного кубку між Барселоною та Атлетико відбудеться завтра, 25 лютого. Старт поєдинку запланований на 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Атлетико буде вимушений викупити у Аталанти контракт Хуана Муссо, але тільки при виконанні певної умови.

Раніше воротар Реала Тібо Куртуа назвав Яна Облака одним з трьох колег, чия гра йому подобається.