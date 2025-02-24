Фергюсон претендує на вільну посаду тренера Рейнджерс

Рейнджерс дуже швидко може отримати тимчасового головного тренера, на роль якого претендує місцева легенда Баррі Фергюсон.

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з джерелом, кандидатура 47-річного шотландця розглядається керівництвом "джерс", яке сьогодні відправило у відставку Філіппа Клемана.

Фергюсон є вихованцем та справжньою легендою Рейнеджерс, у складі якого футболіст провів 409 матчів та відзначився 57 голами та 29 асистами.

Разом із рідним клубом він шість разів ставав чемпіоном Шотландії та по п'ять разів вигравав Кубок Шотландії та Кубок ліги.

Після завершення кар'єри у 2015 році він працював виконувачем обов'язків головного тренера у Блекпулі, та самостійно очолював Клайд, Келти Хартс та Аллоа Атлетик. З лютого 2022 року Фергюсон залишається без роботи.

Раніше екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про свій час на "Олд Траффорд" та планах на майбутнє.