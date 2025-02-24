Костюк піднялась на дві позиції в оновленому рейтингу WTA

24 лютого жіноча асоціація тенісу WTA оновила рейтинг тенісисток.

Першій трійка залишилась без змін, проте Джессіка Пегула та Медісон Кіз піднялись на одну позиції, посунувши Жазсмін Паоліні.

Українська тенісистка Марта Костюк піднялась на два місця вгору, увійшовши до двадцятки кращих тенісисток світу.

Даяна Ястремська піднялась на чотири позиції, обійшовши Маркету Вондоусову, а ось Еліна Світоліна зберігла за собою 24 місце.

Рейтинг WTA:

1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8956;

2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8770;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;

4 (5) Джессіка Пегула (США) – 5196;

5 (6). Меддісон Кіз (США) – 4679;

6 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4518;

7. (7) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4588;

8 (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4095;

9 (14). Міра Андрєєва – 3720;

10 (9). Емма Наварро (США) – 3704;

,,,

19 (21) Марта Костюк (Україна) – 2279;

24 (24). Еліна Світоліна (Україна) – 2035;

44 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1279;

52 (51) Ангеліна Калініна (Україна) – 1110;

109 (108). Юлія Стародубцева (Україна) – 680;

127 (125). Дар'я Снігур (Україна) – 576;

186 (186). Леся Цуренко (Україна) – 372;

Нагадаємо, напередодні Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію турніру в Мериді.