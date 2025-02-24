Усик – про війну: Три роки спротиву та вдячності

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловив свої думки с приводу третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Боксер опубліковував відповідний допис в Instagram Stories.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя заради наших людей та нашої держави", – написав Усик.

Раніше легенда світового хокею Домінік Гашек висловив свою подяку народу України, який продовжує чинити опір російським окупантам.

Окрім того, Європейський союз увів санкції проти двох представників спорту Росії, які активно підтримують вбивства українців.