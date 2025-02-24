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Усик – про війну: Три роки спротиву та вдячності

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 14:44
Усик – про війну: Три роки спротиву та вдячності
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловив свої думки с приводу третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Боксер опубліковував відповідний допис в Instagram Stories.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! 

Дякую всім, хто захищає та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя заради наших людей та нашої держави", – написав Усик.

Раніше легенда світового хокею Домінік Гашек висловив свою подяку народу України, який продовжує чинити опір російським окупантам.

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Окрім того, Європейський союз увів санкції проти двох представників спорту Росії, які активно підтримують вбивства українців.

війна Олександр Усик

Олександр Усик

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