Салах став володарем унікального досягнення в межах АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах вкотре вписав своє ім'я в історію Англійської Прем'єр-ліги, цього разу завдяки голу в матчі проти Манчестер Сіті.

У грі 26-го туру чемпіонату Англії 32-річний єгиптянин відкрив рахунок на 14-й хвилині, реалізувавши передачу Домініка Собослаї. Трохи пізніше вони помінялися ролями: Салах асистував, Собослаї забивав.

У нинішньому сезоні АПЛ Мохаммед Салах відзначився вже 25 голами та 16 результативними передачами. У сумі він записав на свій рахунок 41 результативну дію.

Це дозволило Салаху стати першим гравцем в історії АПЛ, який зробив 40+ результативних дій у двох кампаніях. До цього він відзначився 32 голами та 10 асистами у сезоні-2017/18.

40 - Mohamed Salah is the first player in Premier League history to be involved in 40+ goals in two different seasons.



42 in 2017/18 (32 goals, 10 assists)

40 in 2024/25 (25 goals, 15 assists).



Legend. pic.twitter.com/CCV0j3lYN6 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2025

Нагадаємо, що раніше цього місяця Мохаммед Салах обійшов легенду Челсі Френка Лемпарда у списку найкращих бомбардирів Англійської Прем'єр-ліги всіх часів.