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Салах став володарем унікального досягнення в межах АПЛ

Олексій Погорелов — 23 лютого 2025, 19:39
Мохамед Салах, вінгер Ліверпуля
Мохамед Салах
Фото: FC Liverpool

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах вкотре вписав своє ім'я в історію Англійської Прем'єр-ліги, цього разу завдяки голу в матчі проти Манчестер Сіті.

У грі 26-го туру чемпіонату Англії 32-річний єгиптянин відкрив рахунок на 14-й хвилині, реалізувавши передачу Домініка Собослаї. Трохи пізніше вони помінялися ролями: Салах асистував, Собослаї забивав.

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У нинішньому сезоні АПЛ Мохаммед Салах відзначився вже 25 голами та 16 результативними передачами. У сумі він записав на свій рахунок 41 результативну дію.

Це дозволило Салаху стати першим гравцем в історії АПЛ, який зробив 40+ результативних дій у двох кампаніях. До цього він відзначився 32 голами та 10 асистами у сезоні-2017/18.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Мохаммед Салах обійшов легенду Челсі Френка Лемпарда у списку найкращих бомбардирів Англійської Прем'єр-ліги всіх часів.

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Мохаммед Салах

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