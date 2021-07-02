Сабо: Є передчуття, що з Англією буде позитивний результат

За підбором гравців, командній грі, індивідуальній майстерності команда Гарета Саутгейта вийшла на ТОП-рівень.

Про це заявив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Англія - ​​це, безумовно, серйозний суперник. За підбором гравців, командній грі, індивідуальній майстерності команда Гарета Саутгейта вийшла на ТОП-рівень. Що стосується збірної України, то мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному плані, адже в запасі є тільки три доби, а попередня гра зі Швецією вийшла дуже енерговитратною, а також емоційною. Будемо сподіватися, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонус підопічних і налаштувати команду на свою гру незважаючи на статус суперника.

Результат зустрічі передбачити не беруся, адже футбол непередбачуваний. Однак у мене є передчуття на позитивний результат. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри, удачі і його величності Фарту!", - сказав Сабо.