 Льоріс: Мбаппе? Не потрібно ні на кого тицяти пальцем, ми разом програли | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Льоріс: Мбаппе? Не потрібно ні на кого тицяти пальцем, ми разом програли

Сьогодні 10:55 254 0
Воротар закликав не критикувати зірку команди за незабитий пенальті
Льоріс: Мбаппе? Не потрібно ні на кого тицяти пальцем, ми разом програли
#Франція, #Швейцарія

Джерело - Beinsports.com.

Воротар збірної Франції Уго Льоріс вважає, що вся збірна франції програла Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Нереалізований пенальті Мбаппе? Ми разом як перемагаємо, так і програємо. Всі разом несемо відповідальність за те, що вибули з турніру. Не потрібно ні на кого показувати пальцем. Нам довелося мати справу з травмами, але це в будь-якому випадку нас не виправдовує.

За рахунку 3:1 ми повинні були доводити справу до перемоги. Сьогодні нам дуже боляче. Ми віддали грі все, ми залишили на полі всі сили. Пенальті - це лотерея. Нам не пощастило. Тепер потрібно спробувати впоратися з цим болем", - сказав Льоріс.

Раніше, збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

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