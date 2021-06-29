Льоріс: Мбаппе? Не потрібно ні на кого тицяти пальцем, ми разом програли

Воротар збірної Франції Уго Льоріс вважає, що вся збірна франції програла Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Нереалізований пенальті Мбаппе? Ми разом як перемагаємо, так і програємо. Всі разом несемо відповідальність за те, що вибули з турніру. Не потрібно ні на кого показувати пальцем. Нам довелося мати справу з травмами, але це в будь-якому випадку нас не виправдовує.

За рахунку 3:1 ми повинні були доводити справу до перемоги. Сьогодні нам дуже боляче. Ми віддали грі все, ми залишили на полі всі сили. Пенальті - це лотерея. Нам не пощастило. Тепер потрібно спробувати впоратися з цим болем", - сказав Льоріс.