Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

На Євро-2020 була зіграна перша серія післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Франції.

На гол Сеферовича у першому таймі збірна Франції відповіла дублем Бензема та шедевром Погба у другій половині гри.

Швейцарці завдяки голам Сеферовича та Гаврановича змогли зрівняти рахунок та перевести матч в овертайм.

У додатковий час команди голів не забивали, тож доля матчу вирішалась у післяматчевих пенальті, де влучнішими були швейцарці.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу

28 червня

Франція - Швейцарія 3:3 (0:1, 3:3) - по пенальті 4:5

Голи: 0:1 - 15 Сеферович, 1:1 - 57 Бензема, 2:1 - 59 Бензема, 3:1 - 75 Погба, 3:2 - 81 Сеферович, 3:3 - 90 Гавранович

Раніше, збірна Іспанії в овертаймі дотиснула Хорватію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.