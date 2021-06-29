 Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Швеція - Україна: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу
Вчора 21:45 3718
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 01:15 8490
Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Сьогодні 00:46 514
Світоліна - ван Ейтванк: онлайн-трансляція матчу першого кола Вімблдону. LIVE
Сьогодні 00:14 132
Костюк - Бертенс: онлайн-трансляція матчу першого кола Вімблдону. LIVE
Сьогодні 00:03 137
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція
Вчора 23:29 2329
Збірна Іспанії в овертаймі дотиснула Хорватію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Вчора 21:34 830
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Вчора 20:37 2550
Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України
Вчора 19:52 390
Зеленський пожартував зі збірної Швеції
Вчора 19:10 1225 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч Valeriy Ruchka
Вчора 17:33 4602
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 822
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
Вчора 17:21 5264
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина Стас Лысак
Вчора 17:00 587
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:44 396
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
27.06.2021 20:09 1359
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
27.06.2021 18:48 1289
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:45 846
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:30 1577
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
27.06.2021 17:00 1139
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Сьогодні 00:46 514 0
На Євро-2020 була зіграна перша серія післяматчевих пенальті
Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
#Євро-2020, #Франція, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Франції.

На гол Сеферовича у першому таймі збірна Франції відповіла дублем Бензема та шедевром Погба у другій половині гри. 

Швейцарці завдяки голам Сеферовича та Гаврановича змогли зрівняти рахунок та перевести матч в овертайм.

У додатковий час команди голів не забивали, тож доля матчу вирішалась у післяматчевих пенальті, де влучнішими були швейцарці.

Чемпіонат Європи
1/8 фіналу
28 червня

Франція - Швейцарія 3:3 (0:1, 3:3) - по пенальті 4:5

Голи: 0:1 - 15 Сеферович, 1:1 - 57 Бензема, 2:1 - 59 Бензема, 3:1 - 75 Погба, 3:2 - 81 Сеферович, 3:3 - 90 Гавранович

Раніше, збірна Іспанії в овертаймі дотиснула Хорватію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Коментарі ()