Лідери збірної Бельгії уникли серйозних травм

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оцінив травми Едена Азара та Кевіна де Брейне.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Серйозних структурних пошкоджень у футболістів немає. Це означає, що турнір для них ще не завершений. Але нам доведеться подивитися, як вони почуватимуться в найближчу добу.

Матч проти Італії відбудеться вже у п'ятницю – це єдина проблема. Обидва футболісти гратимуть. Тому новини поки що хороші, але нам доведеться працювати день за днем.

Азар виглядав здоровим, і я не вважав, що його потрібно замінити. Проте, його біль у підколінному сухожиллі змінив гру. Якщо доведеться, я триматиму досвідчених гравців на полі. Особливо у тому випадку, якщо нам треба буде грати у додатковий час", – відзначив Мартінес.