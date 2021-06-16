Євро-2020. Англія - Шотландія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Англії у британському двобої зіграє зі збірною Шотландії в рамках другого туру групи D на Євро-2020. Матч відбудеться в п'ятницю, 18 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканал Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Англія - Шотландія наживо дивітьсяна нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі Англія мінімально здолала Хорватію (1:0), а Шотландія без шансів програла Чехії (0:2).

В іншому матчу другого туру групи D Хорватія зіграє з Чехією.