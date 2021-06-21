Євро-2020. Чехія - Англія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідери групи D збірні Чехії і Анлії зіграють у третьому турі Євро-2020. Матч відбудеться у вівторок, 22 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Україна. Також онлайн матч Чехія - Англія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В обох команд по 4 очки після двох турів і нічия гарантує їм продовження боротьби в плей-оф.

В іншій грі квартету Хорватія зіграє з Шотландією.