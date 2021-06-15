Англія - Шотландія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D 18 червня, 2021 Англія - Шотландія Стадіон: Вемблі, Лондон

Дві британські збірні Англія і Шотландія 18 червня зіграють між собою в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2020.

Англія

Англія не без зусиль обіграла Хорватію (1:0) в першому турі. Але на думку багатьох експертів з таким підбором футболістів представник "Туманного Альбіону" повинен був навіть громити балканців. Та непоступливі хорвати дали бій зірковій команді.

Для англійців матч проти Шотландії буде досить важливим з точки зору емоційної складової. Все-таки тут є підґрунтя не тільки спортивної конкуренції, а й історичної. Так що поєдинок буде досить інтенсивним і багатим на боротьбу. Проте, в плані майстерності Англія істотно перевершує свого сусіда. І це буде проявлятися абсолютно у всіх ігрових компонентах.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Шотландія

Шотландці програли перший матч збірній Чехії. Але по грі виглядали набагато краще за суперника. В обороні у команди звичайно "відзначилася", ну що тут скажеш якщо їй Чехія з центру поля забиває ... Але в атаці мала дуже солідний вигляд. Моментів створила пристойну кількість, але не пощастило. Англія звісно буде володіти перевагою, тому шотландцям доведеться складнувато без посмішки фортуни. У грі з чехами м'яч вперто не ліз у ворота суперника, то можливо саме у цьому поєдинку доля віддасть боржок.

Заявка команди

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Девід Маршалл (Дербі Каунті), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Стівен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Енді Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Арсенал).

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Крісті (Селтік), Джон Флек (Шеффілд Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Девід Тернбулл (Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Ліндон Дайкс (Квінз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтік), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевін Нісбет (Хіберніан).

Чемпіонати Європи

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Шотландія двічі грала у фінальній стадії Євро: 1992 і 1996 роках. На цих турнірах команда виграла по одному матчу, але далі групового етапу не пройшла.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (1992, 1996)

Історія протистоянь

Суперники провели між собою 114 матчів - і це світовий рекорд. Англійці здобули 48 перемог, шотландці - 41. Ще 25 матчів завершилися внічию. Англійці забили 203 м'ячі, шотландці - 174.

Цифри та факти

• Англія не програвала на Вемблі на великих міжнародних турнірах (В8 Н3);

• Шотландці ніколи не проходили далі першого раунду в фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи;

• Перший офіційний матч між збірними Англії та Шотландії відбувся 30 листопада 1872 року в Глазго і завершився нульовою нічиєю;

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В184 Н72 П39.;

• Статистика Шотландії у фінальних стадіях Євро: В2 Н1 П4;

• Збірна Англії забила у відбірковому циклі 37 голів.

Прогноз букмекерів

Збірна Англії є беззаперечним фаворитом матчу. На перемогу господарів стадіону можна поставити з коефіцієнтом 1,33. А от у тріумф Шотландії букмекери зовсім не вірять оцінюючи його коефіцієнтом у 12,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії 3:1