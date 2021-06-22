Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua

Англія, Чехія та Хорватія вийшли до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 червня, у третьому турі групи D чемпіонату Європи з футболу збірна Англії переграла Чехію, а Хорватія - Шотландію.

Збірну України влаштовувала нічия у матчі Хорватія - Шотландія, яка б дозволила вийти до 1/8 фіналу турніру. Що ж тепер варто чекати матчів в інших двох групах. Підопічних Андрія Шевченка влаштовує перемога Іспанії у два голи над Словаччиною (або перемога з рахунками 1:0, 2:1 чи поразка Іспанії) та не поразка Швеції у грі з Польщею. І більш фантастичний розвиток: нас влаштовує у групі смерті - перемога Франції над Португалією з різницею у три і більше голи.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група D

3 тур, 22 червня

Хорватія - Шотландія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Влашич, 1:1 - 42 Макгрегор, 2:1 - 62 Модрич, 3:1 - 77 Перішич

Чехія - Англія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Стерлінг