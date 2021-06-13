 Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна Англії переграла Хорватію на Євро-2020
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Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію
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Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію

Сьогодні 19:00 346 0
Єдиний гол у матчі забив Рахім Стерлінг
Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії мінімально переграла Хорватію у рамках першого раунду групового етапу Євро-2020.

Вже з перших хвилин Вемблі повів свою команду вперед і вже на 8-й хвилині Філ Фоден створив перший гольовий момент. Англієць змістився у центр і пробивав по воротах, але влучив у стійку.

На цьому натиск "трьох левів" не завершився. Після подачі з кутового м'яч відскочив до Філліпса, який пробивав у дотик, проте голкіпер зреагував на цей удар і відбив його.

Після цих моментів хорватам все ж вдалося заспокоїти гру. Збірна Англії все ще володіла ініціативою, проте до небезпечних ударів справа не доходила.

І в одної і в іншої команди з'являлися непогані атаки, проте дійсно гострих моментів ми не спостерігали аж до другого тайму.

Вже з перших хвилин другої половини хорвати почали трохи активніше грати. Перішич класно запресингував Мінгза і м'яч після підкату хорвата полетів у сторону воріт збірної Англії, але Пікфорд забрав снаряд у руки.

Збірна Англії продовжувала контролювати м'яч і на 56-й хвилині все ж таки змогла знайти ключ від оборони суперника. Філліпс класно пішов від захисника і видав чудову передачу на Стерлінга, який у боротьбі з Врсалько пробив повз голкіпера.

Ще через 5 хвилин англійці створили ще один небезпечний момент. Стерлінг класно відпасував на Маунта, той прострілював на Кейна. Форвард дістався до м'яча, але пробив вище воріт з метра у боротьбі з захисником. 

Після забитого голу збірна Англії перестала активно йти вперед і частково віддала м'яч хорватам. У підопічних Златко Далича не вдавалося створити загрозу біля воріт суперника.

Незважаючи на те, що Вемблі гнав свою команду вперед наступні 30-хвилин були досить рівними і без гольових моментів.

Збірна Англії здобула дуже важливу перемогу в першому турі групового етапу Євро-2020, а от хорватам після поразки доведеться постаратися, щоб переграти Чехію та Шотландію.

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