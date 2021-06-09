 Євро-2020. Шотландія - Чехія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Шотландія - Чехія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Сьогодні 14:39 83 0
Євро-2020. Шотландія - Чехія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії зіграє зі зборною Чехіє в першому турі в групі D на Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 14 червня, на стадіоні Гепмпден Парк у Глазго. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Шотландія - Чехія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншій грі групи D грають збірні Англії і Хорватії. Гра на Вемблі відбудеться 13 червня о 16:00.

Збірна України в першому турі Євро-2020 у групі C зіграє проти Нідерландів. Матч українців розпочнеться о 22:00 в неділю, 13 червня.

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