 Чехія - Англія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
Німеччина у феєричному матчі переграла Португалію, збірна Іспанії не змогла перемогти Польщу та інші новини
Сьогодні 08:00 1536
Костюк переграла Чжан у кваліфікації турніру в Істборні
Сьогодні 15:49 450
Яремчук у ТОП-10 гравців Євро-2020 після 2-го туру
Сьогодні 13:31 798
Мілан хоче підписати нападника збірної України
Сьогодні 13:09 2687
Зінченко є лідером за кількістю відборів м'яча на Євро-2020
Сьогодні 12:54 647
Чоловіча збірна України вийшла до фіналу Золотої Євроліги
Сьогодні 12:41 669
Ярмоленко потрапив до збірної перших турів Євро-2020
Сьогодні 12:26 648
Євро-2020. Іспанія не змогла перемогти Польщу та ризикує не вийти до плей-оф
Сьогодні 11:00 625
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 10:37 7499
Шевченко назвав сильні компоненти гри збірної Австрії
Сьогодні 08:09 1408
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька
Діти Кривцова дуже зворушливого привітали його з днем батька Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:50 508
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно
Донька де Бура жорстко потролила батька публічно Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:41 703
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті
За лаштунками. Як живе збірна Україна в Бухаресті Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:32 406
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду
Футбольний стадіон в Криму пішов під воду Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:00 594 3
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів
Фото дня. Шотландські фани прибирають вулиці Лондона після масових безладів Стас Лысак
Сьогодні 15:00 452
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
Вчора 21:34 910
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 19:27 830
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України Андрій Твердохліб
Вчора 18:40 1961
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні Стас Лысак
Вчора 18:00 662
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу Андрій Твердохліб
Вчора 16:42 550
Зв'яжіться з ним: Ярмоленко демонструє неймовірну гру на Євро-2020
Зв'яжіться з ним: Ярмоленко демонструє неймовірну гру на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 14:30 454
Найпалкіший уболівальник. Як син Андрія Ярмоленка вболіває за батька
Найпалкіший уболівальник. Як син Андрія Ярмоленка вболіває за батька Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 1321
Біль і ненависть. 9 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича
Біль і ненависть. 9 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Valeriy Ruchka
Вчора 13:28 3489
Як Мілевський уболівав за збірну України в Бухаресті
Як Мілевський уболівав за збірну України в Бухаресті Андрій Твердохліб
Вчора 13:24 925
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія Стас Лысак
Вчора 07:01 4267
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України
ГООООЛ! Божевільні емоції Вацка на голи збірної України Valeriy Ruchka
18.06.2021 21:48 684
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина
Дівчина дня. Дружина Романа Яремчука - Христина Андрій Твердохліб
18.06.2021 20:01 2498 1
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті Стас Лысак
18.06.2021 19:52 974
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Україна - Північна Македонія: головні висновки Андрій Твердохліб
18.06.2021 19:28 2398 1
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
18.06.2021 13:11 550
Прямі трансляції
Навколо спорту

Чехія - Англія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Сьогодні 17:10 236 0
Чехія - Англія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D
22 червня, 2021

Чехія - Англія
Вемблі, Лондон

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

22 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 3-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Чехії та Англії.

Чехія

Чехія в плані малюнка гри і свого стилю виглядає краще англійців, але за складом збірна не може нічого протиставити своїм опонентам. Збірна, завдяки приголомшливим бомбардирським навичкам Патрика Шика забила три м'ячі на Євро і жодного разу не програла. Команда виграла у Шотландії з рахунком 2:0, а потім зіграла внічию в поєдинку проти Хорватії 1:1. В останніх матчах Чехія виглядає дуже гідно, в основному ця збірна програє більш сильним за складом командам, наприклад, чехи програли Італії 4:0 і Вельсу 1:0. Ця команда дасть гідний бій зірковій Англії.

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Англія

Останні ігри збірної Англії  доводять, що британці не вміють грати в яскравий і атакувальний футбол. Маючи у своєму складі Рахіма Стерлінга, Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда і Гаррі Кейна, збірна Англії забила лише один гол за два матчі на Євро 2020. Команда обіграла Хорватію з рахунком 1:0, а потім зіграла внічию в поєдинку проти Шотландії (0:0). У цих матчах англійці нічого не показали в атаці. Звісно, Англія є беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні, але лише на папері.

До речі, обом командам для виходу в 1/8 фіналу буде достатньо зіграти внічию. Шанси на потрапляння в плей-оф залишаться навіть в разі поразки, але в такому випадку і Англії, і Чехії буде потрібна хороша різниця забитих і пропущених м'ячів - краща, ніж у конкурентів з третіх місць в інших групах.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Чемпіонати Європи

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Історія протистоянь

Англія зіграла проти Чехії чотири матчі. Востаннє Чехія перемогла Англію 2019 року, матч закінчився з рахунком 2:1, це єдина перемога чехів в протистоянні між цими командами. У чотирьох матчах Англії та Чехії було забито 14 голів, 10 з них забила Англія.

Цифри та факти

• Англія не програвала на Вемблі на великих міжнародних турнірах (В7 Н4);

• Збірна Чехії жодного разу не перемагала на Вемблі (Н1 П3);

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В184 Н73 П39. З 12 останніх матчів на цьому стадіоні англійці виграли десять, включаючи відбіркові з Чехією (5:0), Болгарією (4:0) і Чорногорією (7:0);

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко;

• Збірна Англії забила у відбірковому циклі 37 м'ячів;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Англії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають  - 1,65. Поставити на перемогу Чехії можна за 7,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії 2:1

Коментарі ()