Чехія - Англія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, Група D 22 червня, 2021 Чехія - Англія Вемблі, Лондон

22 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 3-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Чехії та Англії.

Чехія

Чехія в плані малюнка гри і свого стилю виглядає краще англійців, але за складом збірна не може нічого протиставити своїм опонентам. Збірна, завдяки приголомшливим бомбардирським навичкам Патрика Шика забила три м'ячі на Євро і жодного разу не програла. Команда виграла у Шотландії з рахунком 2:0, а потім зіграла внічию в поєдинку проти Хорватії 1:1. В останніх матчах Чехія виглядає дуже гідно, в основному ця збірна програє більш сильним за складом командам, наприклад, чехи програли Італії 4:0 і Вельсу 1:0. Ця команда дасть гідний бій зірковій Англії.

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Англія

Останні ігри збірної Англії доводять, що британці не вміють грати в яскравий і атакувальний футбол. Маючи у своєму складі Рахіма Стерлінга, Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда і Гаррі Кейна, збірна Англії забила лише один гол за два матчі на Євро 2020. Команда обіграла Хорватію з рахунком 1:0, а потім зіграла внічию в поєдинку проти Шотландії (0:0). У цих матчах англійці нічого не показали в атаці. Звісно, Англія є беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні, але лише на папері.

До речі, обом командам для виходу в 1/8 фіналу буде достатньо зіграти внічию. Шанси на потрапляння в плей-оф залишаться навіть в разі поразки, але в такому випадку і Англії, і Чехії буде потрібна хороша різниця забитих і пропущених м'ячів - краща, ніж у конкурентів з третіх місць в інших групах.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Чемпіонати Європи

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Історія протистоянь

Англія зіграла проти Чехії чотири матчі. Востаннє Чехія перемогла Англію 2019 року, матч закінчився з рахунком 2:1, це єдина перемога чехів в протистоянні між цими командами. У чотирьох матчах Англії та Чехії було забито 14 голів, 10 з них забила Англія.

Цифри та факти

• Англія не програвала на Вемблі на великих міжнародних турнірах (В7 Н4);

• Збірна Чехії жодного разу не перемагала на Вемблі (Н1 П3);

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В184 Н73 П39. З 12 останніх матчів на цьому стадіоні англійці виграли десять, включаючи відбіркові з Чехією (5:0), Болгарією (4:0) і Чорногорією (7:0);

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко;

• Збірна Англії забила у відбірковому циклі 37 м'ячів;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Англії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,65. Поставити на перемогу Чехії можна за 7,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії 2:1