 Євро-2020. Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Сьогодні 16:05 175 0
Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D
22 червня, 2021

Хорватія - Шотландія
Гемпден Парк, Глазго

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

22 червня о Глазго на стадіоні Гемпден Парк відбудеться поєдинок 3-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Хорватії та Шотландії. 

Хорватія

Хорвати провалили старт Євро-2020 року, від них очікували виступу на рівні чемпіонату світу 2018 року, але гравці, які постріли на три роки, не виправдали надій. Команда програла Англії з рахунком 1:0, а також зіграла внічию в поєдинку проти Чехії 1:1. Тепер Хорватія в такому положенні, що їй потрібна тільки перемога, але навіть вона не зможе гарантувати участь в плей-оф. Все залежить від багатьох факторів. За останні ігри, включаючи матчі на Євро, ця збірна не показала нічого видатного в атаці. В останніх чотирьох матчах у Хорватії два забиті м'ячі. Команда виглядає дуже втомленою.

Заявка команди

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Шотландія

Збірна Шотландії, як і Хорватія, жахливо стартувала на Євро, проте, привід для гордості у команди є. Шотландія вперше з кінця дев'яностих років зіграла проти Англії внічию на стадіоні Вемблі. Всього на чемпіонаті Європи у цієї збірній дві поразки і жодного забитого м'яча. Шотландці поступилися чехам з рахунком 2:0 і зіграли внічию в матчі проти Англії 0:0. У збірної Шотландії все дуже погано з атакою, команда аномально мало забиває в матчах проти команд з непоганою обороною. Якщо це оборона рівня Люксембургу, то тут Шотландія може порадувати своїх уболівальників забитими м'ячами. Але матч проти Англії показав, що ця команда здатна на серйозну гру, тим  більше з такою Хорватією.

Заявка команди

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Девід Маршалл (Дербі Каунті), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Стівен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Енді Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Арсенал).

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Крісті (Селтік), Джон Флек (Шеффілд Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Девід Тернбулл (Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Ліндон Дайкс (Квінз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтік), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевін Нісбет (Хіберніан).

Чемпіонати Європи

Збірна Хорватії грає на чемпіонаті Європи вшосте (і вп'яте поспіль). Після здобуття незалежності Хорватія пропустила тільки ЄВРО-2000

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (1996, 2008)

Шотландія двічі грала у фінальній стадії Євро: 1992 і 1996 роках. На цих турнірах команда виграла по одному матчу, але далі групового етапу не пройшла.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (1992, 1996)

Історія протистоянь

Команди зустрічали між собою 5 разів і збірна Хорватії не здобула жодної перемоги. Тричі команди розписали нічию, а два матчі виграли шотландці.

Цифри та факти

• Шотландці ніколи не проходили далі першого раунду в фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи;

• На Євро-2016 хорвати поступилися португальцям в 1/8 фіналу;

• Статистика Шотландії у фінальних стадіях Євро: В2 Н2 П4;

• Шотландія двічі вигравала у Хорватії, остання перемога була в 2013 році (2:0).

• Хорватія зіграла п'ять матчів проти Шотландії і жодного разу не виграла;

• Хорватія за п'ять матчів проти Шотландії забила лише два м'ячі, матчі.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Хорватії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 2,05.

Поставити на перемогу збірної Шотландії, можна за 3,45.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шотландії 1:0

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