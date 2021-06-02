Євро 2020: заявки команд у групі D

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Напередодні турніру збірні вже почали оголошувати свої заявки. Остаточні заявки, до яких увійдуть 26 футболістів, повинні бути представлені до 1 червня.

При цьому аж до першого матчу допускається необмежена кількість замін у випадку важких травм або захворювань футболістів (в тому числі захворювання COVID-19 і випадки тісних контактів з хворими). Повернути заміненого гравця в заявку не можна.

Представляємо заявки команд Групи :

Англія

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Хорватія

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосіп Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Шотландія

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Девід Маршалл (Дербі Каунті), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Стівен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Енді Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Арсенал).

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Крісті (Селтік), Джон Флек (Шеффілд Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Девід Тернбулл (Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Ліндон Дайкс (Квінз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтік), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевін Нісбет (Хіберніан).

Чехія

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).