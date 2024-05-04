Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 1918
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 14:10 110
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Сьогодні 13:44 159
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 5207 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 2850
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:45 867
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Вчора 21:47 15477 3
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Вчора 20:30 3012 1
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Вчора 19:57 377
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Вчора 19:02 625
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 471
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 258
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 482
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 869
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 908

Гарсія викликав на бій Мак-Грегора

Сьогодні 13:31 108 0
Гарсія викликав на бій Мак-Грегора
#Конор Мак-Грегор, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 KO) викликав колишнього чемпіона UFC Конора Мак-Грегора (22-6) з Ірландії на поєдинок на голих кулаках.

Про це він повідомив у Twitter.

"Якщо я побачу Конора Мак-Грегора, то зламаю йому його чортову щиколотку.

Bare knuckle (спілка з боксу на голих кулаках - прим.). Зробимо це, Коноре. Переможець отримує твій сміттєвий бренд віскі", - написав Гарсія.

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. Згодом він провалив тест на допінг.

Напередодні Мак-Грегор закликав довічно дискваліфікувати Гарсію через провалене зважування і позитивний тест на допінг.

Коментарі ()
Популярне зараз
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15477 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10750
Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025 Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025 3130 2
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5207 2
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7479
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6620
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46919
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363442 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139464 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31081 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37186
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26477