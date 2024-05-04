Гарсія викликав на бій Мак-Грегора

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 KO) викликав колишнього чемпіона UFC Конора Мак-Грегора (22-6) з Ірландії на поєдинок на голих кулаках.

Про це він повідомив у Twitter.

"Якщо я побачу Конора Мак-Грегора, то зламаю йому його чортову щиколотку. Bare knuckle (спілка з боксу на голих кулаках - прим.). Зробимо це, Коноре. Переможець отримує твій сміттєвий бренд віскі", - написав Гарсія.

If I see Connor mcgregor



I’m going to break your weak ass ankle



You ran from being tested bc you were on Roids



Roadhouse or ROIDRAGE



FUDGE CONNOR CACA BRAIN — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 3, 2024

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. Згодом він провалив тест на допінг.

Напередодні Мак-Грегор закликав довічно дискваліфікувати Гарсію через провалене зважування і позитивний тест на допінг.