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На війні з Росією загинув 26-річний метальник диска

Олександр Булава — 18 червня 2025, 23:17
На війні з Росією загинув 26-річний метальник диска
Віталій Римарук
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Український легкоатлет Віталій Римарук, що спеціалізувався на метанні диску, загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Спортсмену було 26 років. Він був чемпіоном України серед молоді та призером юніорського рівня. У нього залишилися дружина і маленька донька.

"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя і дякуємо йому за мужність і відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися.

Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, вчинений державою-агресором. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", - йдеться в повідомленні ФЛАУ.

Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.

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